Los nuevos detalles del escándalo de jugadores de Santa Fe con una ‘prepago’

Al parecer seis jugadores de Santa Fe accedieron sexualmente a una trabajadora sexual, también llamada prostituta, quien los denunció.



Aunque las directivas del equipo albirrojo guardan silencio, fue la trabajadora sexual la que destapó el escándalo al denunciarlos.



“El hecho sucedió en la noche del 31 de enero al 1º de febrero de 2017, la protagonista fue una chica prepago que acudió al hotel Dann Carlton de la calle 103 con carrera 15, en Bogotá, y el episodio sucedió en desarrollo de la celebración del título de la Superliga 2017, logrado ante el Deportivo Independiente Medellín”, dice el diario.



Incluso, cita a un exdirectivo de Santa Fe, que habría confirmado la fiesta luego de hablar con uno de los futbolistas, a quien prefirió dejar en la confidencialidad.



“El Espectador indagó con fuentes judiciales y verificó que, efectivamente, a las tres de la mañana del 1º de febrero de 2017, ante una Fiscalía local acudió una trabajadora sexual, o prepago, quien relató todo lo sucedido esa noche. La mujer manifestó que fueron varias chicas de prepago a la fiesta y que ella aceptó tener relaciones con el jugador Carlos Mario Arboleda. Todo fue normal y saldado económicamente, hasta que la mujer decidió regresar al salón del evento principal, situado en el primer piso del hotel”, detalla el diario.



Revela también que la mujer ‘prepago’ recibió una oferta de otro jugado por $500.000 para tener relaciones sexuales y se fue con el segundo. Durante la relación tocaron a la puerta y seis jugadores más quisieron ingresar a la habitación. Pese a que ella se negó, el jugador dijo: “Háganle, aprovechen”.



Fue así cuando, uno por uno, fueron accediendo sexualmente a la mujer.



“Me cogían fácil, como un muñeco, me volteaban de todas las formas (...) y cada uno lo hizo conmigo. Yo no quería, pero no me dejaban ir”, dijo la mujer.



Luego de que todos jugadores saciaran sus ganas, la mujer salió y cuando le cobró al segundo jugador, él se negó a pagarle los 500.000 acordados, por lo que ella decidió formalizar la denuncia.



Finalmente, El Espectador puntualiza que aunque no puede confirmar que hubo un acuerdo económico entre los miembros del equipo capitalino y la joven, varios medios sí lo mencionan.



“No está claro si la Fiscalía ahondó en alguna investigación o si el eventual arreglo incluyó desistir de la referida denuncia”, finaliza el diario.



Vea el resto de detalles del supuesto escándalo sexual de Santa Fe aquí .