Los títulos van y vienen, lo importante es el cariño de la gente: Rigoberto Urán

El ciclista Rigoberto Urán, en entrevista con BLU Radio, confesó que sigue entrenando fuertemente luego del subcampeonato en el Tour de Francia, pues, según dijo, el ciclismo es un deporte “bastante desagradecido” que exige el máximo compromiso.



“No se puede uno quedar disfrutando del podio porque el nivel es muy alto y hay que seguir compitiendo. El ciclismo es un deporte muy desagradecido. Este es un deporte que es como la mujer: no se le puede bajar uno nunca”, bromeó el deportista sorpresa de la edición 104 de la competencia.



“La bicicleta es desagradecida: uno se le baja tres días y tiene que volver a iniciar de nuevo”, añadió.



De otro lado, Urán agradeció enormemente el aprecio que le han expresado los colombianos, no solo ahora, sino a lo largo de su carrera.



“Eso es lo que me llena a mí de felicidad, el cariño de la gente. Los títulos vienen y van”, manifestó.



Sobre las declaraciones de Jonathan Vaughters, gerente del Cannondale-Drapac, quien dijo que el equipo desaparecerá tal y como lo conocemos, Urán manifestó que no tiene conocimiento al respecto.



“Todavía no sé porque con Jonathan hablé el domingo. No sé si desaparecerá. No tengo información. Seguramente seguimos con las mismas bicicletas, pero ya no aparecerá en las camisas Cannondale”, expresó.



“Es un equipo en el que llevo dos años, me siento bastante bien. Estamos esperando. Es algo que no preocupa mucho. Hay ofertas de otros equipos, pero hay que esperar”, añadió.



El deportista también dijo que equipos como Sky y Astana se han mostrado interesados en él, aunque aclaró que no hay nada concreto.



Sobre Nairo Quintana, el ciclista manifestó que admira al ciclista boyacense y que está seguro que le espera un futuro impresionante.



De otro lado, Urán dijo que Carlos Betancur, Esteban Chaves y Miguel Ángel López son la esperanza de Colombia en la Vuelta a España, competencia que no correrá.



“No voy a la Vuelta a España este año. Me enfoco en las clásicas de finales de año. Carlos Betancourt y Esteban Chaves son los dos y también está Miguel Ángel ‘Superman’ López”, expresó.







