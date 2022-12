Los verdaderos motivos de la salida de Cristiano del Real Madrid

Cristiano Ronaldo salió del Real Madrid con destino a la Juventus en el mes de julio, pero las causas que, al parecer, llevaron al portugués a dejar el cuadro español hasta ahora fueron reveladas.

En un artículo titulado “La verdad ‘escondida’ de la marcha de Cristiano Ronaldo”, el diario El Mundo revela una serie de causas que habrían llevado al astro luso a decir no más al equipo con el que todo lo ganó y es referente indiscutible: el Real Madrid.

Asegura que en medio de los problemas fiscales y el revuelo que esto generó, Ronaldo convocó a una reunión en mayo de 2017 en la casa de su representante Jorge Mendes. En el encuentro, en el que también estuvo presente el abogado Carlos Osorio, se abordó de manera directa el tema para “descubrir a los responsables”.

“Dije que no quería riesgos”, expresó Ronaldo, a lo que Osorio le respondió: “Yo soy el responsable. Tranquilo, todo está bien”.

Pero ahí no paró todo, pues Ronaldo, de acuerdo con El Mundo, habría expresado que lo único que sabía hacer era jugar fútbol y que no quería problemas con nadie por temas fiscales y de Hacienda.

“No tengo estudios. Lo único que he hecho en mi vida es jugar al fútbol, pero no soy tonto y no me fío de nadie. Por eso cuando contrato a un asesor siempre le pago el 30 % más de lo que pide, porque no quiero problemas”, manifestó a su círculo más cercano.

Sin embargo, meses después estalla el escándalo fiscal y es cuando Ronaldo ataca de frente y pide que no lo acusen de algo por lo que, según él, no es responsable.

“Yo nunca dije que no se pagaran impuestos. Quiero saber qué ha pasado. No entiendo nada, los impuestos los pagan los patrocinadores. ¿Por qué me acusan a mí?”, precisó el astro luso.

Cabe señalar que este no es el único motivo que aceleró la salida de CR7 de la ‘casa blanca’, pues, según el artículo, a esto habría que sumarle el descontento del jugador con el club por temas de contratación y poco protagonismo.

Descontento con Madrid

El Mundo asegura que “Cristiano esperaba, además, otra cosa, y era que el Madrid lo compensara en la subida de su contrato con los pagos que había realizado y realizaría a Hacienda. Sabía que el Barça lo haría de un modo encubierto con Messi, al renovar su contrato”. Pero esto nunca sucedió y el jugador lo tomó como “una traición”.

Asimismo, Ronaldo no veía con buenos ojos que en el Real Madrid lo consideraran como el segundo mejor en la historia del club, por detrás de Di Stefano. Esto lo veía como “un agravio” a sus condiciones.

“Siempre me ponen por detrás de Di Stéfano. Ya no sé qué más tengo que hacer”, afirmó el crack.

De igual manera, el capitán de Portugal no se sentía bien siendo el tercer jugador mejor pago por detrás de Messi y Neymar.

“Es una falta de respeto que yo, el Balón de Oro, gane menos que Messi y Neymar. No es dinero, es estatus, respeto”, indicaba el futbolista.

Finalmente, El Mundo habla de unas declaraciones que habría hecho Zidane a los directivos del conjunto madrileño y en las que pedía que solucionaran el tema Cristiano, pues era insoportable en el vestuario.

“Resolver lo de Cristiano como sea porque no habla de otra cosa en el vestuario, es insoportable”, dijo Zidane, señala el medio.

