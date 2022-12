Luis Enrique dejaría de ser técnico de España y su reemplazó sería Robert Moreno

El técnico de la Selección Española, Luis Enrique, abandonaría el cargo y el anuncio sería hecho a las 4:00 p.m. hora local, de acuerdo con insistentes versiones de prensa en medios ibéricos. El anuncio lo haría el presidente de la Federación de ese país, Luis Rubiales.

El diario As no citó los motivos que habrían forzado la salida de Luis Enrique, pero sí anotó que el seleccionador no ha podido estar al frente del conjunto español debido a “un importante asunto personal que no ha trascendido de manera oficial”.

Luis Enrique sería reemplazado por su segundo a bordo, Robert Moreno.