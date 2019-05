Por: Redacción Digital BLU Radio

Según informó el equipo INEOS, el colombiano Egan Bernal se fracturó la clavícula en un entrenamiento, lesión que le impedirá competir en el Giro de Italia, que inicia el próximo sábado 11 de mayo al 2 de junio, con transmisión de BLU Radio.

Se esperaba que el ciclista de 22 años, nacido en Zipaquirá, fuera el capo de su equipo en la que iba a ser su primera participación en la competencia italiana, la segunda en importancia en el ciclismo internacional.

Unfortunately we can confirm that @Eganbernal has suffered a broken collarbone in a training accident ahead of the Giro d'Italia. More details to follow pic.twitter.com/tvsTu5K0cs

Este año, Bernal se había alzado con el título en la París-Niza el pasado 17 de abril. Normalmente, la recuperación por fractura de clavícula puede tardar de tres a cuatro semanas.

Ahora, Bernal aspira a ser gregario en el Tour, en el que logró el puesto 15 en la pasada edición.

