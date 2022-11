Malas noticias para Perú: Paolo Guerrero se pierde el Mundial

La estrella y goleador de la selección peruana Paolo Guerrero no podrá participar finalmente en el Mundial de Rusia-2018 (del 14 de junio al 15 de julio) después de que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) haya anunciado este lunes que amplía su sanción por dopaje de 6 a 14 meses.

El tribunal con sede en Lausana (Suiza) considera que Guerrero "no trató de mejorar su rendimiento ingiriendo la sustancia prohibida", pero le responsabiliza cuando menos de una "falta o negligencia".

El TAS considera que Guerrero debería haber "tomado medidas" para prevenir el incumplimiento de las normas antidopaje.

El capitán de la selección peruana dio "positivo" por el metabolito de la cocaína benzoilecgonina, una sustancia incluida en la lista de prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), tras un control efectuado el pasado 5 de octubre después de un partido de las eliminatorias mundialistas contra Argentina.

El jugador, de 34 años, había sido suspendido inicialmente por un año, lo que provocó que el jugador se perdiera el repechaje mundialista contra Nueva Zelanda en Noviembre. Perú, última selección clasificada para Rusia, no juega un Mundial desde España-1982.

Sin embargo, la FIFA anunció a finales de diciembre que su pena había sido reducida a seis meses.

Tanto el jugador, que reclamaba la anulación de la suspensión, como la AMA apelaron en febrero esa decisión. La Agencia Antidopaje Mundial pidió una suspensión de entre 1 y 2 años para el jugador.

Guerrero compareció a principios de este mes ante el TAS para pedir que su suspensión "sea anulada y que ninguna sanción le sea impuesta", indicó a la AFP un portavoz del tribunal.

La sanción de 6 meses expiró el pasado el 3 de mayo y el jugador reapareció tres días después con su equipo, el Flamengo brasileño, aunque se estaba a la espera de la resolución del TAS para saber si Guerrero podría participar o no en el Mundial.

"Estoy muy emocionado, con el estadio Maracaná lleno, vencimos 2-0 (al Internacional); es increíble vivir eso después de los seis meses que pasé por una injusticia, fuera del campo", declaró el jugador en su regreso a las canchas.

Guerrero aprovechó el momento para volver a clamar su inocencia: "No hice absolutamente nada que me pueda complicar, porque soy jugador profesional, me cuido, sé lo que puedo tomar y lo que no".

Sin embargo, el TAS, máxima instancia de la jurisprudencia deportiva, recordó que la FIFA prevé sanciones de "al menos un año" en su código antidopaje para los casos en los que se considere que el motivo de la suspensión es una "falta leve o negligencia".

Guerrero, 33 goles en 87 partidos internacionales, figuraba en la lista preliminar de 25 jugadores para Rusia confeccionada por el seleccionador Ricardo Gareca y que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) había enviado a la FIFA.

Tras la sanción, la madre de Guerrero, Petronila Gonzáles, dijo que su hijo está destrozado y deprimido por el castigo que lo deja fuera del Mundial.

"Él está en su cuarto destrozado y deprimido. A Guerrero le están cortando las piernas con esta sanción", dijo desde Brasil a la radio peruana RPP Petronila Gonzáles.

"No imagino un Mundial sin Paolo", había declarado este lunes la otra gran estrella del combinado andino Jefferson Farfán (33 años) al llegar a Lima para comenzar su preparación, antes de conocer el anuncio.

El TAS finalmente ha decidido que "la sanción más apropiada son 14 meses según el grado de la falta de Guerrero". Un castigo que impedirá al jugador ir a Rusia.

Perú está encuadrado en el grupo C, con unos primeros partidos ante Dinamarca (16 junio), Francia (21 junio) y Australia (26 junio).

Antes, el equipo peruano jugará tres partidos amistosos de preparación: contra Escocia el 29 d emayo en Lima, frnete a Arabia Saudita el 3 de junio en Altach (Austria) y ante Suecia el 9 de junio en Gotemburgo.