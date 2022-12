María Camila Lobón, de levantar ladrillos a ser medalla de oro en los Panamericanos

La deportista vallecaucana María Camila Lobón, medalla de oro en levantamiento de pesas en los 59 kilos en los Juegos Panamericanos 2019, contó en Mañanas BLU la forma en que pasó de ayudarle a su papá en labores de albañilería a lo más alto del podio en Lima.

“Si no hubiese pasado por eso yo no estaría donde estoy ahora. Esa prueba de mi papá de llevarme a trabajar (..) a mí me hizo abrir los ojos y me dio la fortaleza tanto mental como física”, contó la deportista.

“Esa parte de mi vida fue fundamental para conquistar esta medalla, para alcanzar este logro. Ese proceso me hizo un poquito más fuerte en la parte mental, de saber que cualquier cosa que me propongo lo logro. De saber que todo en la vida cuesta, pero que en la disciplina y el amor todo se puede lograr”, agregó.

