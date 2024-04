María Camila Osorio no podría estar en los Juegos Olímpicos de París 2024: esta es la razón

La participación dela colombiana María Camila Osorioen los Juegos Olímpicos de París 2024 está en duda porque la deportista de 22 años está envuelta en una polémica con la Federación Colombiana de Tenis (FCT).

En una carta, el presidente de la FCT, Pablo Felipe Robledo, le manifestó a la tenista, que el domingo ganó el Torneo WTA de Bogotá, que tiene "importantes dudas sobre el cumplimiento o no" de los requisitos para participar en París 2024.

Esto porque uno de ellos es que las tenistas deben participar en dos series de la Billie Jean King Cup para ir a los Olímpicos y Osorio, que actualmente hace parte del equipo colombiano en este torneo que se disputa esta semana en Bogotá, no ha jugado "por el tema físico" por una supuesta sobrecarga muscular tras el Torneo en Bogotá.

"Tengo una gira de ocho semanas seguidas en Europa y si no descanso ahora, si no tengo una semana libre, no voy a poder competir el resto de semanas, me puedo llegar a lesionar y perder todo lo que he venido trabajando", añadió Osorio en una entrevista el lunes con el canal Win Sports.

Sin embargo, al día siguiente, la tenista apareció con la indumentaria de la selección colombiana y afirmó que decidió "acompañar el equipo, a apoyar" en la copa internacional, pero hasta el momento no ha jugado.

María Camila Osorio

En ese sentido, el presidente Robledo aseguró que "esclarecer esas dudas" sobre su "participación efectiva o no" en la Billie Jean King Cup está en manos de la Federación Internacional de Tenis (IFT, por sus siglas en inglés) para que "en la medida de lo posible tome las acciones a que hubiere lugar".

La polémica creció además luego de que el equipo colombiano perdiera 2-1 con Chile en su segunda salida del torneo, cruce en el que las locales iniciaron con ventaja, pero luego las chilenas se quedaron con el segundo enfrentamiento en sencillos y con el de dobles.

Yuliana Lizarazo inició con una remontada ante Antonia Vergara por 6-1, 4-6 y 7-5, teniendo en cuenta que en el tercer set llegó a estar 0-4 abajo y luego salvó siete puntos de partido cuando su rival sacó con 5-3.

Sin embargo, Chile igualó con Daniela Seguel quien fue superior a María Paulina Pérez y la venció por 6-1 y 6-3; y luego en el dobles Seguel y Fernanda Labraña vencieron a Lizarazo y Pérez por 6-1 y 7-6(4).

Por otra parte, Osorio escaló esta semana al puesto 63 del escalafón WTA al ganar por segunda vez en su carrera el Torneo de Bogotá y es la única tenista colombiana con posibilidades reales de ir a París.

La colombiana se consagró en casa luego de vencer en la final del campeonato a la checa Marie Bouzková con parciales de 6-3 y 7-6.