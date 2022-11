Mariana Pajón sufre lesión de ligamento y no participará en el Mundial de BMX

Y es que la vida no va en cómo sobrevivir a la tormenta, sino en cómo bailar bajo la lluvia.

Gracias por la energía positiva que he recibido, este es un nuevo reto que la vida me puso y que estoy dispuesta a afrontarlo con toda. Cuento con un gran equipo de triunfo desde ya💛💙❤ pic.twitter.com/bImjAQdAot