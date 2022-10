Mario Alberto Yepes ve complicada la clasificación de la selección a Rusia 2018

El último capitán mundialista de la selección Colombia habló en exclusiva para la FIFA y mencionó que ve complicada la clasificación de la escuadra nacional al Mundial de Rusia 2018.

Publicidad

“El panorama no está fácil, pero no está fácil para tampoco ninguna de las otras selecciones que están peleando. Está todo muy abierto, en el sentido de que cualquiera puede clasificar, y muy cerrado, porque no hay mucha diferencia de puntos”, dijo el actual entrenador del Deportivo Cali.

El exdefensor central destacó el buen momento que traviesa Falcao García de cara a los juegos ante Bolivia, en Barranquilla, y la dura visita a Ecuador en Quito.

Publicidad

“Seguro que el buen momento de Falcao puede ser clave. Todos estamos deseando que llegue bien, y no sólo él. Todos los muchachos, porque esta doble fecha va a ser muy importante”, mencionó el vallecaucano.

Publicidad

“La próxima fecha va a haber rivales directos que se van a enfrentar entre sí, y eso nos puede dar la oportunidad de situarnos de nuevo en puestos de clasificación”, puntualizó Yepes, refiriéndose a los juegos entre los seleccionados de Uruguay y Brasil –primero y segundo, respectivamente–, el Argentina-Chile –quinto contra cuarto– y el duelo entre Ecuador y una Paraguay que es séptima.