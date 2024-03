Más de 20 deportistas piden a Petro la creación de una "Mesa Nacional del Deporte"

Mediante una carta, reconocidos deportistas colombianos pidieron al presidente Gustavo Petro un mayor esfuerzo institucional y presupuestal para el deporte, además de la creación de una "Mesa Nacional del Deporte" con la participación de todo el sector. Esto con el fin de unir esfuerzos para la democratización del acceso al deporte.

La carta la firman más de 20 deportistas entre los que se encuentran Cecilia ‘La Chechi’ Baena, Catherine Ibargüen, Nairo Quintana, Faustino Asprilla, Juan Sebastián Cabal, Robert Farah, Jossimar Calvo, Yuri Alvear, Santiago Botero, entre otros.

El Ministerio del Deporte ha estado en interinidad, pero este 5 de marzo se posesiona Luz Cristina López, que reemplazó a Astrid Rodríguez, a quien el escándalo por la pérdida de los Juegos Panamericanos le costó la cabeza.

“Debemos respetar el deporte, verlo como esa herramienta transformadora, constructiva, pedagógica y poder articular la creación de una verdadera política pública. Porque lo que está sucediendo en estos momentos en el deporte es triste”, dijo, a propósito, la expatinadora ‘ La Chechi’ Baena.

Cabe resaltar que, a cinco meses para que se realicen los juegos Olímpicos, considerado uno de los eventos más importantes en el deporte, aún se espera la posesión de la nueva ministra, algo que critió la deportista en Mañanas Blu.

‘Ha habido demasiados cambios en la administración. El tema presupuestal no está claro. Las federaciones no han podido firmar convenios para que sus deportistas vayan a los clasificatorios, entonces, ese panorama, sin duda alguna, puede poner a pensar que no sabemos qué pueda pasar con los resultados deportivos del país”, dijo.

La carta fue radicada y enviada al presidente Petro el 4 de marzo, quien, hasta el momento, según señaló ‘La Chechi’ Baena no se han pronunciado

"Si logramos poner el deporte, la recreación y la actividad física en las agendas territoriales y en la agenda nacional, podemos desarrollar un sistema deportivo que siga manteniendo esa hegemonía deportiva a nivel nacional y a nivel mundial", concluyó.

