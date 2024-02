Nairo Quintana: “Nadie sabe todo el sacrificio que hay detrás para mantenerme” en lo más alto

Nairo Quintana (Movistar), afrontará el Tour Colombia después de un parón de un año, y lo hará "feliz y motivado como nunca" con el maillot de Movistar y como ídolo de la afición boyacence y colombiana, quien espera lo máximo del ciclista de Cómbita.

Quintana cumplió el pasado domingo 34 años y presenta un estado físico perfecto, tal y como aseguró su director, deportivo, Pablo Lastras.

"Es cierto que me encuentro feliz, he hecho un trabajo incansable, nadie sabe todo el sacrificio que hay detrás para mantenerme. Necesitaba este respiro tras tantos años de competición, que me han servido para fortalecerme y adquirir madurez", dijo Nairo en Paipa, la ciudad termal donde se concentran los equipos del Tour Colombia.

Nairo Quintana. Foto: AFP.

Qintana valoró el respiro de un año, en el cual ha adquirido madurez, y ya desde la veteranía observa el cambio generacional que ha vivido el ciclismo.

"No soy tan viejo, pero ya tengo algunas canas. Es bonito ver los cambios en el ciclismo y observar su evolución", explicó.

Quintana vaticina que "la respuesta de los boyacenses y de la afición colombiana será impresionante y todos los buenos aficionados seguirán la carrera desde la carretera, por radio o televisión".

