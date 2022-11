Me adapté con facilidad a la Liga turca, acá hay mucha exigencia: Rodallega

Hugo Rodallega, delantero del Trabzonspor de Turquía, habló en El Camerino sobre su presente en el balompié turco tras su gran actuación el pasado sábado ante el Antalyaspor.



Rodallega marcó dos tantos en el triunfo 3-0 del Trabzonspor y fue la gran figura en el encuentro válido por la Liga de Turquía. Así, el delantero colombiano llegó a 4 goles con su nuevo equipo, tres de ellos consecutivos.



“Fueron dos goles muy especiales porque estamos en una etapa en la que necesitamos ganar el resto de partidos para mantenernos en puesto de Europa (…) Estoy muy contento con lo que se ha hecho”, afirmó.



El ariete nacional sostuvo que no le ha costado mucho la adaptación al cambio de cultura, de idioma y de fútbol.



“Me he adaptado muy fácil al país. La Liga es muy competitiva y encuentra uno muy buenos jugadores (…) El nivel de exigencia es muy alto y trato de mantenerme en forma para estar presente en las anotaciones, porque a los delanteros nos califican por goles y no por buenas actuaciones”, dijo.



Agregó que el idioma turco es muy difícil, pero que trata de hacerse entender en la cancha. “Necesito de traductor constante de turco a inglés”.



Finalmente, confirmó que sí estuvo cerca de llegar al Real Madrid tras su gran actuación en el Sudamericano de 2005 con la Selección Colombia.



“Hubo una conversación por parte de los directivos de aquel momento del Real Madrid. Estábamos en la concentración en Manizales cuando Hernando Ángel, el dueño de mis derechos, fue a visitarme con un veedor del Madrid”, señaló.