Me dicen Robinho: Carlos Mosquera tras anotar golazo ante Atlético Nacional

El delantero de Patriotas Carlos Mosquera habló en El Camerino de Blu Radio sobre el golazo que marcó este jueves ante Atlético Nacional y que le 'rompió' la cintura al defensa del conjunto paisa Felipe Aguilar.



“A mí me dicen Robinho (…) Una alegría inmensa, un gol soñado, un gol que ya se venía trabajando porque el profe en los entrenamientos siempre me dice que en el 1 a 1 yo siempre tengo que ganar. Gracias a Dios se hizo un lindo gol”, afirmó.

De Carlos Mosquera a Felipe Aguilar... Que repaso le dio Patriotas al lánguido Nacional. Lo increíble es que este Patriotas es un equipo con 9 caras nuevas. pic.twitter.com/xcp80K6zPF — Nicolás Castro (@NicolasCasTov) February 16, 2018

Asimismo, Mosquera se refirió a su actualidad y el por qué está explotando todo su potencial en esta temporada.

“Acá en Colombia no había tenido mucha oportunidad, no había tenido un técnico que se la jugara conmigo. Llegué aquí a Patriotas y el profe a penas me vio jugar le encantó mi juego”, añadió.

