Me estoy preparando para dirigir una selección e ir a un Mundial: Suárez

Luis Fernando Suárez, director técnico de La Equidad, uno de los tres supuestos candidatos a ocupar la dirección de la Selección de Ecuador, pasó por los micrófonos de El Camerino de BLU Radio.

En los últimos días se ha venido rumorando que junto a Jorge Luis Pinto y Gerardo el ‘Tata’ Martino, el profesor Suárez está entre las opciones para dirigir a Ecuador.

“No he podido ni siquiera entrenar porque he estado hablando con todos los medios ecuatorianos básicamente respondiendo que no he hablado con nadie”, dijo el entrenador colombiano.

Según el estratega, las conversaciones con dirigentes ecuatorianos no han existido, pero manifiesta que le halaga que piensen en que podría dirigir a la selección nuevamente.

El técnico manifestó su gusto por dirigir selecciones porque la sensación es diferente y manifiesta que volver a un Mundial es “espectacular”.

“Yo me estoy preparando todos los días para ser el mejor (…) No estoy pensando en ningún nombre, me estoy preparando para dirigir una selección y para ir a un Mundial”, precisó.

Suárez contó que se siente bien entrenando clubes y selecciones, pero también dijo que hay perfiles para manejar cada uno, debido al tiempo de trabajo que tiene con los jugadores.

