Me gusta un campeonato largo; será una gran mejora: Luis Fernando Suárez

Blu Radio conoció el ‘borrador’ de un nuevo reglamento en que la Dimayor trabaja para modificar profundamente el sistema del actual torneo de primera división del fútbol profesional colombiano, de cara a la temporada 2019.

El primer y más importante cambio que se contempla es volver a un torneo largo que deje un solo campeón al año, tal como se jugaba el campeonato de Primera A hasta el año 2001, cuando se introdujo el sistema de Torneo Apertura (I) y Torneo Finalización (II).

Ante esto, el profesor Luis Fernando Suárez, técnico de La Equidad, manifestó en los micrófonos de Blog Deportivo que le gusta la idea de que el próximo año se desarrolle un torneo largo (todo el año) en la Liga Águila.

Cabe resaltar que, de darse, habría una importante diferencia con respecto a otras ligas en el mundo similares: la fase final del torneo se disputa en cinco cuadrangulares.

Los dos primeros cuadrangulares se forman tras la etapa de todos contra todos, a ida y vuelta. Los ocho primeros de la tabla se dividen en dos grupos y los dos ganadores de ambos cuadrangulares juegan la final por el título.

Así mismo, los dos primeros clasificados en estos cuadrangulares se reparten los cuatro cupos para la Copa Libertadores.

Entre tanto, los siguientes ocho clasificados en la tabla general (del puesto 8 al 16) disputan simultáneamente otros dos cuadrangulares, esta vez por cupos a la Copa Sudamericana, segundo torneo continental en importancia en la Conmebol.

El quinto cuadrangular lo disputarían los cuatro últimos clasificados de la tabla (del puesto 17 al 20) para definir los dos equipos que permanecen en la Primera A y los dos que descienden a la B, eliminando así el sistema de reclasificación.

“Me gusta lo de los descensos. No me gusta el hecho de que del puesto 8 al 16 tengan un premio, eso me parece demasiado democrático”, aseguró el estratega colombiano.

“Lo más importante para mí es que el campeonato tenga, al menos, entre fecha y fecha tiempo de recuperación. Es muy desgastante, muy físico (jugar a mitad de semana y fines de semana)”, puntualizó.

Dijo, además, que el campeonato colombiano tiene una gran oportunidad de mejorar y celebró que exista la posibilidad de un torneo todo el año, en pro del bienestar de los jugadores, de los equipos y del mismo espectáculo.

