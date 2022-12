Me gustaría que el nuevo entrenador de la Selección fuera Scolari: ‘Tino’ Asprilla

Faustino ‘Tino’ Asprilla, en diálogo con el programa argentino ‘Super Deportivo Radio’ de Radio Villa Trinidad, señaló que le gustaría que el próximo entrenador de la Selección Colombia, tras la salida de José Néstor Pékerman, fuera brasilero, específicamente Luiz Felipe Scolari.

“A mí me gustaría que el nuevo seleccionador fuera Luiz Felipe Scolari. Es un gran técnico. Lo conocí, sé de sus conocimientos y la mentalidad ganadora que tiene. Lo tuve en Palmeiras”, señaló el exfutbolista, que fue invitado al programa para hablar de un nuevo aniversario del famoso 5-0 que le propinó Colombia a Argentina el 5 de septiembre de 1993.

Asprilla aprovechó la oportunidad para elogiar el trabajo de Pékerman durante los más de seis años que estuvo al frente del cuadro nacional.

“Me gustó la campaña de Pékerman. Llevó a nuestra selección a dos mundiales. El de Brasil fue un Mundial brillante. Lo más importante que dejó Pékerman fue el quinto puesto en el Mundial de Brasil. Ese fue un tope y un límite que las próximas generaciones intentarán superar. Fue lo más bonito”, añadió.

Manifestó, además, que los colombianos van a recordar al argentino con aprecio y gratitud, pues “cumplió siempre y no se va con deudas pendientes”.

“La gente colombiana lo va a extrañar y recordar para siempre. Creo que su tope fue en el Mundial de Brasil. Ya llegar más lejos es muy complicado. Cumplió siempre. No creo que Pékerman se vaya con alguna cuenta pendiente. Si él con la Selección Argentina no ganó la Copa del Mundo, no podemos pretender que en Colombia pueda haber ganador un mundial”, apuntó.

El 5-0

Asprilla recordó con agrado y algo de nostalgia aquel 5 de septiembre de 1993 cuando la Selección Colombia derrotó y goleó 5-0 a su similar de Argentina.

“Desde ahí (el 5-0) el futbolista colombiano comenzó a creer que se podía ganar en cualquier cancha. Esa victoria dejó un legado para lo que vino para el fútbol colombiano y cambió, no solamente nuestro fútbol, sino también nuestra historia. Creo que fuimos la mejor camada de la historia de Colombia, porque fue la etapa más difícil”, sentenció Asprilla.

Escuche la entrevista completa de Asprilla (a partir del minuto 8:27 habla de Scolari y Pékerman).

