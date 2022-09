Me he reído mucho con los memes; tengo que ganar porque si no voy a llorar: Julio Comesaña

Este lunes pasó por los micrófonos de Blog Deportivo el nuevo técnico del Junior de Barranquilla, Julio Comesaña , quien habló sobre su décima experiencia a cargo del cuadro ‘Tiburón’, tras la salida de Juan Cruz Real por malos resultados y aprovechó para recibir con humor las reacciones en redes sociales tras este inédito hecho.

“Me he reído mucho con los memes, la gente tiene mucha chispa, es un espectáculo. Ojalá Fuad (Char) lo escuchara para reírse también”, dijo.

Comesaña fue claro en decir que sin la aceptación y el respaldo de Fuad Char, máximo accionista del club, su regreso no habría sido posible. Además, recalco el consentimiento de todos los miembros de la familia que dirige al equipo barranquillero.

“Este equipo quizá no ha logrado estabilizar su juego, ha tenido partidos muy buenos y otros en los que no ha podido imponerse. Tiene un estilo muy claro de atacar y defender, que se comparta o no, es otra cosa, pero ahí es donde yo debo resolver lo que se mantiene, le hace bien al equipo, y resolver de manera conjunta con los futbolistas, que es lo que de pronto a ellos les cuesta, no les gusta, o rechazan, porque esto no se trata de imponer, se trata de sacar provecho de lo mejor que tengan nuestros futbolistas”, expresó.

Comesaña confesó que, en una conversación que tuvo con Antonio Char, reconoció el trabajo y el carácter de Juan Cruz Real, así como su idoneidad para asumir el cargo como entrenador del Junior de Barranquilla.

Comesaña, que con el junior logró un título como jugador y tres más como entrenador, vuelve a una institución que lo considera un ídolo y que lo necesita para salir de una situación que, si bien no es crítica, tampoco está a la altura de un equipo cuya inversión es de las más altas en el fútbol colombiano.

Vale la pena recordar que Junior se encuentra en la décima posición de la liga colombiana con 15 puntos, a una unidad del octavo lugar que le daría un cupo en los cuadrangulares finales.