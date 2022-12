Me parece muy infantil lo de Berrio; solo se perjudica Nacional: Freddy Rincón

“La sensación que me da es que el único perjudicado es Nacional, hay que esperar que decisiones tomen frente a las actitudes que se han visto”, dijo.

Para Rincón “Nacional puede ser más perjudicado de lo que pensemos”.

Con respecto a la reacción de Berrio luego de marcar el tercer gol, Rincón aseguró que un jugador profesional no puede tener este tipo de comportamientos.

“Lo de Berrio me parece una ‘infantilada’ porque ya estamos cansados de saber que los argentinos provocan de esa forma, eso no es nuevo. Me sorprende que estos muchachos hasta hoy día caen en una cosa de esas”, enfatizó.

En ese mismo sentido afirmó que en 20 años que estuvo en el fútbol “siempre se pasa por eso, me llamaron mono, negro muchas veces pero salí, nunca pueden decir que reaccioné mal”, finalizó.

Escuche en el audio la entrevista completa.