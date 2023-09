“Me pidió perdón”: Checo Pérez sobre polémico comentario de Helmut Marko

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) afirmó este jueves, en vísperas del Gran Premio de Singapur de Fórmula Uno , que el asesor de su equipo Helmut Marko le pidió disculpas por los comentarios en los que afirmó que, por su condición de latinoamericano, no era capaz de concentrarse igual que los pilotos europeos.

"Tuve una muy buena conversación con él y me pidió perdón por sus comentarios. Eso es lo más importante de todo, seguimos adelante. No me he sentido ofendido en absoluto. Conociendo a Helmut, sé que lo dice de esa forma, es una persona que me ayuda mucho", dijo Checo Pérez en declaraciones que difunde la web soymotor.com.

Sergio Pérez cree que todo el mundo comete errores y que lo más importante para él ha sido "su disculpa personal" y que la acepta.

"Lo que ha pasado después en los medios está fuera de mi control. Si esos comentarios se hubiesen hecho con otra perspectiva, los habría encajado de forma diferente", agregó el piloto mexicano.

En unas declaraciones la cadena de televisión austriaca 'ServusTV', Helmut Marko dijo: "Sabemos que (Pérez) tiene problemas en clasificación, tiene fluctuaciones en su rendimiento, es sudamericano y no está completamente centrado como Max (Verstappen) o Sebastian (Vettel)".

