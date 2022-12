Me pondré a punto y el otro año llegaré a un grande de Colombia: Farid Díaz

Farid Díaz, nuevo jugador del Valledupar, de la Primera B del fútbol colombiano, contó en El Camerino de BLU Radio todos los detalles de su vinculación al equipo de su tierra natal.

“Por fuera había dos opciones, pero decidí no esperar más y tomar la decisión de ponerme a punto, jugar y aportarle al equipo de la ciudad. Tratar de jugar estos dos meses que quedan”, dijo.

Explicó que firmó contrato con el equipo vallenato hasta diciembre, ya que el otro año hay unas cosas pendientes.

“Tomé la decisión de mantener el ritmo acá y el otro semestre estar en un equipo grande en Colombia”, agregó el lateral, quien agregó que una de las posibilidades es que llegué a Independiente Santa Fe.

“El otro año ya los equipos abren sus cupos; comienzan a buscar refuerzos y hay que esperar. Tuve un acercamiento y le agradezco a le gente de Santa Fe por el interés”, aseguró el jugador, quien integró la lista de los elegidos por Pékerman en el Mundial de Rusia.

Su paso por Olimpia

Díaz calificó como positivo su paso por el Olimpia de Paraguay y precisó que su salida se debió por el no acuerdo económico con la institución.

“Agradezco a la gente de Olimpia por el interés. Dejé las cosas quietas antes de irme al Mundial porque era mi sueño y cuando llegué ya era mitad de julio y no se pudo hacer nada en Colombia. Los cupos estaban llenos”, puntualizó.

El lateral, de pasado en Atlético Nacional, reveló que hubo dos equipos en Argentina interesados, pero no se llegó a un acuerdo económico, por lo que prefirió esperar porque “en Colombia había dos opciones: Santa Fe y Once Caldas”, clubes con los que no concretó su vinculación por temas de fechas.

Selección Colombia

Farid analizó el trabajo de la Selección Colombia en su gira por Estados Unidos (triunfo ante Venezuela y empate ante Argentina) y dijo que el equipo va tomando su ritmo de cara a la Copa América de Brasil 2019.

“Déiver (Machado) viene haciendo proceso hace rato y ya hay cuatro laterales izquierdos. Ya el técnico tendrá que decidir. Está Fabra, Mojica, Déiver y Cristian Borja. Esperemos que el DT que venga sepa decidir por el bien de la Selección”, sentenció el exjugador de Envigado.

Frente a la salida de Pékerman, aseguró que le desea lo mejor porque fue un gran estratega que llevó al país a dos mundiales seguidos.

“No me sorprendió porque ya más o menos sabíamos la idea que se había manifestado durante el Mundial (…) Pienso que el hombre ya había quemado su ciclo, lo mismo que mi persona y muchos que han dejado la Selección para darle oportunidad a nuevos jugadores”, indicó.

Finalmente, añadió que cada día el equipo colombiano va creciendo y va mejorando su ritmo, con el fin de darle alegrías al país.

