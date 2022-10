Me siento como un niño con un regalo: Omar Duarte tras anotar su primer triplete

El delantero del Atlético Huila Omar Duarte habló en El Camerino de Blu Radio sobre el triplete que le marcó a la Equidad por la sexta fecha de la Liga Águila.

Publicidad

“Gracias a Dios se están dando las cosas. Me puede llevar la pelota, terminó el partido y me la dieron, la hice firmar del cuerpo técnico y de los compañeros (…) Estoy contento, es el primero de mi carrera, como si fuera un regalo para un niño en diciembre”, señaló.

Vea aquí: Épico: así anunciaron en Rusia el fichaje de ‘El Pibe’ Valderrama como comentarista

Asimismo, Duarte habló sobre su paso por el Deportivo Cali y Envigado.

“Puerto Santander es donde yo me crie, pero nací en Cúcuta (…) Profesionalmente con el Huila, estuve probando en el Cali, en Envigado, pero no se dieron las cosas y el Huila me dio la oportunidad y aquí estoy”, añadió.

Publicidad