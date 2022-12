Medellín y Junior disputan este miércoles la primera final de la Copa Águila

A las 7:00 de la noche en el estadio Atanasio Girardot, Medellín y Junior jugarán el partido de ida de la final de la Copa Águila 2017.



Los equipos llegan con realidades opuestas. Junior está tranquilo y motivado por los resultados y por la clasificación a los cuartos de final tanto de Copa Suramericana como en Liga colombiana.



Por su parte, el Medellín no pasa por una buena época. El domingo, tras perder con Junior, la directiva despidió al entrenador Juan José Peláez, por lo que el español Ismael Rescalvo está a cargo del equipo de manera interina, aunque no podrá estar dando instrucciones desde el banco ya que ya fue inscrito este semestre por otro equipo (Envigado).



Por esta razón, Ricardo Calle será el encargado de estar en la raya dando las instrucciones al grupo de jugadores.



El juego de vuelta se disputará en el mes de noviembre en Barranquilla, aunque aún no tiene fecha ni hora definida por parte de la Dimayor.



Cabe señalar que el ganador de este título tendrá cupo asegurado a la Copa Libertadores 2018.



