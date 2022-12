Messi le responde la invitación de Cristiano sobre jugar en Italia

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son los protagonistas de la rivalidad, en términos deportivos, más mencionada en los últimos 10 años. Ambos han sido los líderes de las grandes ligas de fútbol en las que sus equipos han participado. Sin embargo, Cristiano se fue de España, lo que supondría el final de la batalla de los aficionados por saber quién es el mejor jugador del mundo.

Luego de la partida de CR7 a la Juventus de Turín, el mundo del fútbol habló en gran medida sobre la falta que le haría a Messi el astro de Portugal. Además, quien alimentó esa idea fue el mismo Cristiano, quien hace algunas semanas invitó a Messi para que intentara jugar en Italia.

La respuesta de ‘La Pulga’ llegaría más rápido de lo pensado, en entrevista con Marca, el ‘10’ del Barcelona y la selección Argentina habló sobre la propuesta que le hizo el ‘Comandante’, a lo que aseguró que no necesita ningún cambio porque estaba “en su casa”.

“No necesito ningún cambio. Estoy en el mejor equipo del mundo. Mis retos se renuevan año a año. No necesito cambiar de equipo o de Liga para fijarme nuevos objetivos. Estoy en mi casa, en el mejor club del mundo y no tengo necesidad de cambiar”, dijo.

“Para mí, la vida es un desafío, me gusta y me gusta hacer felices a las personas. Me gustaría que viniera algún día a Italia”, dijo Cristiano en su momento, algo que los aficionados en general tomaron como un reto del ‘7’ a Messi.

Sin embargo, para el argentino lo más importante es su familia: “Una vez que tuve mis hijos, la prioridad siempre fue la familia. Es lo más importante, lo verdaderamente importante. Obviamente amo el fútbol, me encanta y vivo para él, pero la familia está por encima de todo”, lo que dejó en claro otra de las razones por las que irse de España no es una opción.