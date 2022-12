México debuta este domingo ante Portugal en Copa Confederaciones

Este domingo, en la segunda jornada de la Copa de las Confederaciones, debutarán las dos selecciones latinoamericanas participantes en el certamen: México lo hará ante la 'Bestia' Cristiano Ronaldo y Chile frente a los 'Leones Indomables' cameruneses.



Mexicanos y portugueses protagonizarán, ya de entrada, el choque entre los dos grandes favoritos del grupo A y quizás máximos aspirantes al título, ya que los principales aspirantes de la otra llave siembran dudas: Alemania por participar con un equipo B y Chile por las lesiones y unos últimos resultados poco positivos.



Ni México ni Portugal esconden su deseo de levantar la que sería la primera copa intercontinental de sus respectivas historias, aunque el resultado del partido inaugural, 2-0 para Rusia ante Nueva Zelanda, no favorece a ninguno de los dos.



A priori Portugal cuenta con una carta incomparable, la de su estrella y capitán Cristiano Ronaldo, protagonista de una racha de 18 goles en sus últimos 11 partidos, que jugará por primera vez en su carrera ante México.



"No solamente merece un reconocimiento Ronaldo, hay otros muy competentes y muy buenos. Otros extremos de élite como Quaresma, Nani y (Gelson) Martins", relativizó el seleccionador de México, Juan Carlos Osorio.



"Será muy difícil para nosotros, pero lo que tengo que intentar es que sea difícil para ellos también. Es uno de los mejores equipos del mundo", añadió.



El equipo que rodea a Ronaldo parece mejorado con las apariciones de Bernardo Silva y André Silva, de 22 y 21 años, dos de las grandes promesas europeas, fichados recientemente por el Mánchester City y el Milan respectivamente.



Enfrente México, con una larga lista de jugadores a gran nivel en Europa, un grupo talentoso que parece haber encontrado la sintonía con el técnico Juan Carlos Osorio, tras unos inicios convulsos que incluyeron la debacle 7-0 ante Chile en los cuartos de la pasada Copa América.



"Calidad, entrega, dinamismo y pasión", declaró el seleccionador portugués Fernando Santos al preguntarle este sábado que definiera las calidades de su rival.



Líder del Hexagonal de clasificación para el Mundial 2018, la Confederaciones podría ser "el punto de inflexión" de México en los grandes torneos, como dijo a la AFP su predecesor en el cargo Miguel Herrera.



México, además, quiere dar una alegría a su hinchada para olvidar la calamitosa participación en la Copa América Centenario-2016, que concluyó con una humillante derrota en cuartos ante Chile (7-0).



Precisamente, la Roja, que como campeona del torneo continental en 2015 se ganó su participación en la Confederaciones, entrará en acción en el Grupo B ante Camerún, sorprendente ganador de la Copa de África de Naciones el pasado mes de febrero.



Chile, que no podrá contar con su emblemático arquero Claudio Bravo por lesión, tendrá un debut peligroso ante unos Leones Indomables rejuvenecidos y que juegan desinhibidos y sin ninguna presión.



Otra de las estrellas de la Roja, el delantero Alexis Sánchez, tampoco ha podido entrenarse en los últimos días por un problema en el tobillo y su participación se resolverá en el último momento.



"Las pruebas médicas nos hacen ser optimistas, pero el jugador aún siente dolor y por eso nos tomaremos hasta mañana para tomar una decisión", dijo este sábado el seleccionador chileno Juan Antonio Pizzi.



Tras inaugurar su palmarés con los títulos de la Copa América-2015 y la Copa América Centenario-2016, Chile desea levantar un tercer trofeo consecutivo, aunque Pizzi rechazó el cartel de favoritos que algunos colocan a la Roja.



"No me creo ni mejor ni peor que nadie; sí creo que tenemos, y el tiempo lo ha demostrado con nuestro antecedentes, que tenemos un estilo que nos hace ser competitivos ante cualquier rival independientemente del resultado", argumentó.



Los resultados en los últimos amistosos de preparación, 1-1 contra Rusia y derrota 3-2 ante Rumanía el pasado martes, han sembrado algunas dudas con respecto al equipo dirigido por Juan Antonio Pizzi.



Una victoria de entrada sería la mejor manera de despejar esas incógnitas.