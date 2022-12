Mi fuerte ha sido atacar, pero puedo jugar en varias posiciones: Yairo Moreno

Yairo Moreno, jugador del León de México, habló en Blog Deportivo de su nueva convocatoria a la Selección Colombia para los juegos amistosos del próximo 15 y 19 de noviembre ante Perú y Ecuador.

“Siempre he dicho que trabajo con humildad, teniendo los pies sobre la tierra. Me preparo para eso, he venido haciendo un trabajo y es una gran satisfacción que me sigan llamando a la Selección”, dijo.

Moreno, en su club mexicano, habitualmente juega de lateral izquierda, sin embargo, con Carlos Queiroz también ha probado jugando como mediocampista.

“Mi fuerte siempre ha sido a atacar, creo que me he acostumbrado a jugar en varias posiciones me he preparado bien para que donde me toque pueda hacerlo de la mejor manera”, aseguró.

Sobre la falta de contundencia que ha tenido Colombia en los juegos amistosos, Yayro considera que la media y larga distancia pueden convertirse en un arma para acabar con esa mala racha.

“Ya he hecho goles de media distancia, me tengo confianza para patear desde afuera y cuando tengo la oportunidad lo hago”, concluyó.

