Míchel habla, por primera vez, sobre campaña del 'Pibe' contra cáncer testicular

Míchel González, actual entrenador del Málaga de España, habló, por primera vez, sobre la campaña de Carlos Alberto ‘Pibe’ Valderrama, en la que recreó el ‘toque toque’ que recibió en 1991 para hacerle frente a la lucha contra el cáncer de testículo.

"Gracias Míchel por tocarme los huevos", es uno de los apartes del ‘spot’ publicitario, en la que Valderrama hace un llamado a la prevención de dicho tipo de cáncer.

Este hecho no gustó para nada al estratega español, quien rechazó la campaña y la calificó como “una frivolidad”.

"El anuncio de Valderrama, ni es una campaña ni tienen mi permiso”, dijo en diálogo con el programa radial El Transistor de Onda Cero.

“La frivolidad es muy innecesaria en estos casos. Trasladar algo donde yo me equivoqué hace muchos años a una campaña, que no es campaña ni es nada, me parece una frivolidad”, agregó González.

Esta es la campaña del ‘Pibe’ Valderrama: