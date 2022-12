Mina es prioridad para el Barcelona, dice Sport

El central colombiano Yerry Mina es prioridad para el Barcelona, a tal punto que podría adelantar la firma con el club catalán al mes de enero de 2018.



Así lo afirma el diario Sport.es, en un artículo en el que afirma que todo depende de si finalmente Thomas Vermaelen se desvincula del club.

“La secretaría técnica se plantea acelerar la hoja de ruta del central colombiano del Palmeiras, sobre el que tiene”, asegura el medio.Sport resalta que Mina, en 2016, fue elegido el

mejor de su posición en el campeonato brasilero.

Esta semana, el representante del defensa lanzó un ultimátum al Barcelona y pidió claridad al equipo sobre sus intenciones.Si no lo quieren no habrá problema, porque hay otros grandes equipos interesados”, dijo Jair Mina, también tío del deportista, en declaraciones a ‘Esporte Interactivo’.

