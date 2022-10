Mourinho revela lo que espera del próximo club que dirija

El entrenador José Mourinho, despedido el pasado mes de diciembre del Manchester United, desea que en su próximo club reine "la empatía interna" y no el "conflicto interno", declaró este martes.

"No quiero un conflicto interno (...). Quiero trabajar con una empatía estructural. Un club es una estructura, una estructura compleja en la que el entrenador es una parte importante de esa estructura, pero no la estructura", afirmó en el Daily Telegraph el técnico luso de 56 años, destituido en el United el 18 de diciembre después de los malos resultados y los conflictos con varias estrellas del equipo.

Publicidad

'Mou' declaró que el club en el que más percibió esa sensación fue en el Inter de Milán: "quiero trabajar con gente que me guste (...) con la que soy feliz, con la que comparta las mismas ideas. Eso es lo que tenía en el Inter. Hay clubes así", aseguró el exentrenador del Real Madrid.

El 'Special One' afirmó que el dinero no es una prioridad, porque después de su marcha del United rechazó, según él, una oferta mareante de un club anónimo: "quiero un fútbol de alto nivel y ambiciones al más alto nivel".

¿Sobre su catastrófica etapa en Old Trafford? "Es la primera vez que no gano ningún título en 18 meses. Algunos chicos no ganan ningún título en 18 años", analizó.

El técnico portugués, después de una buena primera temporada en el United (títulos de Europa League y Copa de la Liga), vio empeorar la situación, hasta verse a once puntos del cuarto puesto, último que da acceso a la Liga de Campeones, en el momento de su despido.

Publicidad