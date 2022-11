Nacional celebró su cumpleaños 70 ratificándose en el liderato de Liga Águila

Atlético Nacional derrotó 1-0 a Once Caldas este sábado con anotación de Dayro Moreno, en vísperas de su cumpleaños 70, que celebró por todo lo alto en la noche del pasado viernes en su sede de Guarne, Antioquia, junto a hinchas e ídolos de la institución.

En otros resultados deportivos, el Deportivo Cali también ganó 0-1 en condición de visitante ante la Equidad. Jaguares igualó 1-1 con Patriotas y Envigado cayó 1-2 ante Pasto.

La fecha 15 de la Liga Águila continúa este domingo a partir de las 2:00 de la tarde con el encuentro Águilas vs Bucaramanga, a las 4:00 Millonarios vs Huila, con transmisión de Blu Radio; América vs Tigres se jugará a la misma hora y a las 6:00 Junior recibirá al DIM, también con transmisión de Blu Radio.

La tabla de posiciones está liderada por Nacional con 41 puntos, seguido por Medellín con 31, Cali con 26, Pasto con 25 y América con 24.