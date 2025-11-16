Nacional ya tendría todo listo: en este estadio podría jugar la final

Atlético Nacional se alista para enfrentar el duelo de vuelta de la Copa BetPlay ante el América de Cali, en una llave donde la escuadra verdolaga ya cuenta con una ventaja amplia, luego de imponerse 4-1 en el partido de ida.

Además, el ‘verde de la montaña’, uno de los mejores en la ronda de todos contra todos de la Liga BetPlay, integra el cuadrangular A junto a Junior de Barranquilla, el Deportivo Independiente Medellín y el América de Cali, grupo que muchos han denominado el ‘Grupo de la Muerte’.

Nacional, que venía mostrando un rendimiento sólido, sufrió un tropiezo en la última fecha del todos contra todos al caer 2-1 ante Junior, resultado que lo ubicó en el tercer lugar, por debajo de Tolima y Medellín. Esa caída le impidió quedarse con la ventaja deportiva para los cuadrangulares.

Aun así, los dirigidos por Diego Arias tuvieron un repunte importante a lo largo del torneo, perfilándose como uno de los favoritos para pelear por el título nacional y sumar otro campeonato a su extenso palmarés.



Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

Estadio para la final de liga: alcaldía de Medellín tomó la decisión

Ante la posibilidad de que un equipo paisa dispute la final de la Liga, la Alcaldía de Medellín tomó medidas. Tras conocerse que el concierto de vallenato y música popular ‘Juntos de nuevo 5’ estaba programado para el 13 de diciembre en el Atanasio Girardot, finalmente se decidió trasladar el evento al diamante de béisbol de la ciudad. Con este movimiento, el estadio quedaría disponible para una eventual final en la que participe Atlético Nacional.



Fechas cuadrangulares Liga BetPlay: cuándo se jugarán

La Dimayor dio a conocer la programación de las fechas 1 y 2 de los cuadrangulares. Sin embargo, ante la necesidad de que el torneo concluya pronto, los descansos entre jornadas podrían ser inferiores a cuatro días.

Fechas programadas:

Fecha 1: miércoles 19 y jueves 20 de noviembre.

Fecha 2: sábado 22 y domingo 23 de noviembre.

Fecha 3: miércoles 26 y jueves 27 de noviembre.

Fecha 4: sábado 29 y domingo 30 de noviembre.

Fecha 5: miércoles 3 y jueves 4 de diciembre.

Fecha 6: sábado 6 y domingo 7 de diciembre.

Ahora bien, si Atlético Nacional avanza a la final de la Copa BetPlay, donde podría enfrentar a su clásico rival, Independiente Medellín, existe la posibilidad de que el 13 de diciembre se dispute tanto la final de la Liga como la de la Copa, dependiendo de los resultados deportivos.