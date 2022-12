Nairo el 'gran capo', así son los gregarios de su sueño amarillo

Rubén Darío Arcila hizó una descripción del equipo del colombiano de cara al tour, los gregarios, aquellos que según el narrador tienen una función específica.

"Para mí es muy importante tenerlo a mi lado porque me ayuda siempre", afirmó Nairo quintana al referirse a su compañero Alejandro Valverde.





"No he cambiado muchas cosas, tengo la misma preparación que el año pasado, en el que pienso que logré buenos resultados. La tercera semana será la más dura. Debo seguir concentrado no sólo en los grandes favoritos, que son Froome y Alberto Contador, sino también en corredores peligrosos comoPinot y Aru.". afirmó el colombiano antes de viajar a Francia.