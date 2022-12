Nairo Quintana y su particular forma de ver ‘el apocalipsis’ en el Tour

El colombiano Nairo Quintana aseguró que en la etapa de hoy del Tour de Francia tuvo "muchos desastres" y señaló que al final fue positiva para él porque sacó un pequeño margen al británico Chris Froome y el australiano Richie Porte, a quienes identificó como sus principales rivales para la victoria final.

Publicidad

"Hemos visto muchos desastres el día de hoy. Hemos llegado delante de Froome y Porte tras ese percance que tuvieron. Al final no hemos perdido tiempo frente a ellos que son los rivales más importantes. Fue un día duro, con mucho viento, mucha potencia y hemos llegado bien", dijo.

El colombiano indicó que tras todo lo sucedido se encuentra en buena posición, tercero de la general con 39 segundos de ventaja sobre Froome, a la espera de que se haga oficial la general.

Publicidad

"Son pocos segundos para lo que estaba Froome hace unos días. Espero poder defender mañana bien en la contrarreloj", dijo. (Vea también: ¿Por qué Nairo no ataca al líder del Tour, Chris Froome? Análisis ).

Publicidad

Quintana señaló que no vio el incidente, porque se encontraba distanciado del grupo del maillot amarillo, pero comentó que cuando llegó vio que se habían caído.

"La organización, con las motos, tienen la culpa de todo. Son circunstancias de carrera que tenemos que mejorar todos", indicó.

Publicidad

"Tengo un pequeño margen con ellos que contrarrelojean mejor que yo", indicó.

Publicidad

El colombiano reconoció que sus ataques en las primeras rampas del Ventoux fueron "apresurados" y que el Sky los neutralizó sin muchos problemas.

"Fue apresurado atacar, había mucho viento de cara, su equipo me ha neutralizado, he dejado algunas balas que al final me han faltado", indicó.