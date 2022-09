Nicolás Hernández: de ser suplente en Atlético Nacional a flamante finalista de la Copa Libertadores

El momento de Atlético Nacional no es el mejor. La salida de Giovanni Moreno, uno de los referentes más importantes del club verdolaga en los últimos años, desató una crisis sin precedentes en el equipo antioqueño, vigente campeón de la Liga.

Tal fue el alcance del escándalo que el club no se recuperó y este martes también se dio la salida del técnico Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera. Aun así las críticas no pararon en contra de la dirigencia, que también sufrió grandes cambios, pues llegó Mauricio Navarro a la presidencia.

A los recientes malos resultados se le suma que el equipo no juega bien. Los hinchas del 'Rey de Copas' sacaron a relucir que, ante la falta de defensores, no fue una buena idea desechar a Nicolás Hernández, quien salió de la institución por razones que aún no se conocen.

El zaguero, que está triunfando en el fútbol del extranjero, estará presente el próximo 29 de octubre en la gran final de la Copa Libertadores 2022, con el Atlético Paranaense de Brasil: equipo con el que también salió campeón de la Copa Sudamericana 2021.

A sus 24 años, el nacido en Villavencio, Meta, fue enviado a préstamo a diferentes clubes del FPC, como Real Santander e Independiente Santa Fe. Pero tras su salida del elenco paisa, Nico -como es apodado- encontró nuevos y exitosos horizontes.

Con cinco presencias de los 12 que ha afrontado el equipo de Luiz Felipe Scolari, Hernández ha salido bien calificado: es cumplidor en el terreno de juego y muy regular durante el torneo. Tanto así que también anotó un gol, en la victoria frente a Libertad de Paraguay en octavos de final.

"Cuando empecé en Nacional, el profe (Paulo) Autuori me dio la oportunidad y tuve mucha confianza. Después, por cuestión de gustos de los entrenadores, no tuve esa confianza y eso es todo en el fútbol", le dijo en su momento Hernández al programa de Blu Radio, Blog Deportivo.

Mientras su club formador atraviesa por una inestabilidad sin precedentes para un campeón colombiano, Hernández se da el lujo de ser dirigido por un técnico bicampeón de Copa y que además también ganó la Copa del Mundo de la FIFA en 2002 con Brasil.

