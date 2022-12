“No encajo bien en el equipo y es difícil quedarme en el Junior”: Michael Rangel

El delantero colombiano Michael Rangel habló en Blog Deportivo de BLU Radio sobre su actual situación deportiva, pues debe volver al Junior de Barranquilla luego de que venciera su préstamo en el América de Cali, equipo en el que fue el goleador del torneo clausura de la liga.

“Tengo que regresar a Barranquilla y a esperar que se puede concretar alguna oferta del exterior. En el Junior tienen su nómina y no encajo muy bien en el juego de ellos, es difícil quedarme”, indicó.

“A partir del primero de julio entré en la nómina del Junior y deberá pagarme hasta que se defina mi situación”, añadió.

¿Qué le diría a Comesaña si le pide quedarse en el Junior?

“Ellos son los dueños de mis derechos, si me toca jugar en el Junior lo haré con cariño, es un equipo que me ha dado mucho en mi carrera y estoy agradecido con ellos, pero ya hablamos con Julio hace un año y por eso salí en su momento al América de Cali”, afirmó.

Su paso por el América

“Desde el primer momento me manifestaron que iba a jugar, me lo propuse y se pudieron conseguir cosas importantes. El profesor Guimarães conformó su once ideal y todos aportaban, lo aprecio demasiado porque me ayudó muchísimo dentro y fuera de la cancha.

"Se trabajó excelente en el América de Cali, se lograron los objetivos, que eran quedar campeón y goleador", añadió.

Ofertas del exterior

“Hay muchos rumores, han llegado representantes de todo lado a preguntar por mí. Donde Dios quiera jugaré”, reveló.

Escuche la entrevista completa en el siguiente audio.

