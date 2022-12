“No es el mejor Nairo el que está en el Tour”, reconoce Quintana

El pedalista boyacense Nairo Quintana no tuvo su mejor día este domingo en la etapa nueve del Tour de Francia tras perder tiempo frente a los máximos candidatos al título.



Nairo Quintana cruzó la meta en el décimo lugar a 1’15 de Rigoberto Urán, que se quedó con la victoria de la etapa en un final de fotografía.



Al final de la jornada, el boyacense reconoció que no está al 100 % de sus condiciones: “Nos han faltado un poco de fuerzas hoy, hemos luchado hasta donde hemos podido, pero vamos a seguir rodando en este Tour y a ver cómo nos seguimos sintiendo”.



“Afortunadamente me pude liberar de una caída muy complicada, no sé ni cómo la he librado y con eso me quedo muy contento porque podría haber sido peor (…) Fuera de eso vamos a seguir rodando porque las fuerzas no son las mejores, no es el mejor Nairo que esperábamos”,

reconoció el ciclista.



Nairo ya es octavo en la general a 2’13’’ de Froome, que se mantiene como líder del Tour de Francia.