No es ético que Álvaro González reciba dinero de Conmebol: Jorge Perdomo

En entrevista con BLU Radio, el presidente de la Dimayor, Jorge Perdomo, confirmó una denuncia contra Álvaro González, presidente de Difútbol, por posibles actos de corrupción que consistirían en recibir más de 50.000 dólares de parte de la Conmebol.

“Yo no estoy haciendo cuentas. Estoy tranquilo por la forma como estoy procediendo y tengo la conciencia tranquila. He puesto una denuncia ante la Conmebol porque tuve conocimiento a mediados de marzo por una publicación de la revista Semana, donde dice: ‘¿Qué hace Álvaro González en la lista de coimas de la Conmebol? En un comité ejecutivo le pregunto yo y él me dice que se trata de un contrato de prestación de servicios y que son honorarios”, explicó.

Explicó que tras no hallar una explicación válida procedió a interponer la denuncia por conflicto de intereses ante la Conmebol.

“Estoy pidiendo que se investigue. Es un directivo que lleva más de 30 años al frente del fútbol aficionado”, dijo.

Añadió que, probablemente, la reacción de algunos dirigentes en su contra, que hoy están pidiendo su renuncia, se debe a esta denuncia.

De otro lado, Álvaro González se defendió de las acusaciones y negó que quiera “tumbar” a Perdomo de su cargo.

“Tengo argumentos para demostrar que, desde 2014, se me había firmado un contrato para unas asesorías que debía prestar a campeonatos sudamericanos, categorías sub 17 sub 15. Por ese trabajo se m reconocía un valor de 5.000 dólares mensuales. Lo recibí únicamente por 8 meses porque vino el problema de la Fifa”, dijo.

Escuche aquí las entrevistas completas: