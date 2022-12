"No es humano achacarle la responsabilidad a Caballero": Sampaoli

Jorge Sampaoli, entrenador de Argentina, dijo que no es "humano" achacarle la responsabilidad de la derrota de su selección ante Croacia (0-3) a Willy Caballero, que cometió un error que propició el primer gol de su rival.

Vea también: Debacle argentina: Croacia goleó a la albiceleste y la dejó cerca de la eliminación

Publicidad

El técnico del cuadro albiceleste quiso quitar culpa a su guardameta y se responsabilizó de la debacle de Argentina por no haber acertado con el esquema que planteó durante el choque.

"Yo soy el responsable de tomar decisiones. Hoy la clave de la derrota tiene que ver con responsabilidades mías por el plan de partido y por situaciones que a lo mejor planteadas de otra forma habrían salido mejor. No creo humano achacarle la responsabilidad a Caballero", aseguró.

"La responsabilidad es toda. Buscar sistemáticamente situaciones con jugadores que se colocan en el campo es mi responsabilidad. En esa realidad no pudimos encontrar sociedades que habrían dado rédito a Argentina aprovechando a Messi", agregó.

Sampaoli declaró que la intención de su equipo era presionar al rival en el centro del campo y reconoció que "la desgracia" del primer gol "cortó" las opciones de Argentina.

Publicidad

"Se quebró el partido emocionalmente para nosotros y no tuvimos argumentos futbolísticos para cambiar la historia. El proyecto (del partido) no prosperó y es difícil que destaquen jugadores. Estoy esperanzado, tengo dolor con la derrota y seguramente que no he leído bien el partido", reconoció.

Preguntado por si siente vergüenza por la derrota de Argentina, negó tener esa sensación y dijo que siente más bien "dolor" por haber quedado a un paso de ser eliminado del Mundial.

Publicidad

"No sé si vergüenza, pero sí dolor. Me tocó hace mucho tiempo cuando entrenaba a un equipo de fútbol me tocó esto y ahora con la camiseta de mi país. Es doloroso. El plan del partido no prosperó y hay que apostar a una posibilidad que queda. Hay que pelear. El sentimiento es de mucho dolor por no haber estado a la altura de lo que quería el pueblo argentino", manifestó.

"Quiero pedir disculpas a toda la gente que vino a vernos. Me creo responsable de eso. Tenía tanta ilusión como ellos y hoy estoy muy dolido. Lo intenté hacer lo mejor posible hasta ahora y no he encontrado la opción de darles lo que ellos quieren", comentó.

Sobre Lionel Messi, reconoció que su "realidad" es "incómoda" porque ha sido perjudicado por no haber encontrado un equipo que se pueda acomodar a él.

"Como conductores, nos tenemos que hacer cargo de realidades y está realidad me toca a mí. Los jugadores acabaron muy mal. Estábamos muy ilusionados de poder lograr el primer lugar y estar cerca de la clasificación. Esto nos aleja y nos deja doloridos a todos. Aprovechar las fortalezas de un grupo que valoro mucho. No pudimos todavía consolidarnos en el proceso. Hay que pelear por la oportunidad que queda", concluyó.