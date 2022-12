No está bien que se aproveche de mi imagen: Egan Bernal a libro sobre su vida

El campeón del Tour de Francia 2019, Egan Bernal, se mostró molesto por la publicación de un libro del que, según él, nunca tuvo conocimiento. A través de sus redes sociales, el ciclista le reclamó al escritor por “aprovecharse” para beneficio propio.

Mauricio Silva es un escritor colombiano que ha publicado libros como ‘El 5-0’, ‘¿Quién mató al Joe?’, ‘La leyenda de los escarabajos’, entre otros. Recientemente mostró en redes sociales su felicidad por la publicación de ‘Egan, el campeón predestinado’, pero la sorpresa llegó en la respuesta del campeón del Tour de Francia.

Egan Bernal le escribió directamente a Silva resaltando que no le parecía bien que se haya escrito un libro sobre su vida sin ninguna autorización y para, según el ciclista, “beneficio propio”.

“Don Mauricio Silva, personalmente no me parece bien que se haya aprovechado de mi imagen y mi nombre para su beneficio, sin siquiera informarnos que estaba haciendo un libro llamado “EGAN”. Hasta ahora me entero de esto y de mi parte lo veo muy mal”, escribió Bernal.

Don @msilvaazul personalmente no me parece bien que se haya aprovechado de mi imagen y mi nombre para su beneficio, sin siquiera informarnos que estaba haciendo un libro llamado “EGAN”

Hasta ahora me entero de esto y de mi parte lo veo muy mal. — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) November 17, 2019

De inmediato, el escritor le respondió “lamentando el malestar”, pero resaltando que sí avisó a través de un chat que el libro se iba a realizar.

“Les dije: “Saldrá a finales de noviembre con la editorial Random”. Pero más allá de cualquier malentendido, campeón, es muy importante que usted sepa que yo no hice ni he hecho otra cosa diferente que un responsable y apasionado texto periodístico deportivo, con claros tintes de homenaje. Ojalá pueda leerlo y ahí va a poder entender mis verdaderas motivaciones. Lamento de nuevo las molestias y le reitero mi más profunda admiración”, escribió Silva.

yo no hice ni he hecho otra cosa diferente que un responsable y apasionado texto periodístico deportivo, con claros tintes de homenaje.

Ojalá pueda leerlo y ahí va a poder entender mis verdaderas motivaciones.

Lamento de nuevo las molestias y le reitero mi más profunda admiración — Mauricio Silva G. (@msilvaazul) November 18, 2019

