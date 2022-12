No hay ninguna conversación oficial con el DIM: Hugo Almeida, DT uruguayo

La eliminación de Copa Sudamericana y Liga Águila del Deportivo Independiente Medellín prendió los rumores sobre un posible cambio de técnico.

Leonel Álvarez no seguiría al mando del cuadro antioqueño y en su reemplazo hay varios nombres de técnicos extranjeros.

Entre ellos se habló de Ever Hugo Almeida, quien en sus años como arquero de Olimpia de Paraguay, precisamente se enfrentó a Leonel, quien le convirtió el gol del triunfo que le dio la Copa Libertadores a Atlético Nacional en 1989.

Hoy, 27 años después, Almeida suena para ponerse en el lugar precisamente de su contrincante en ese entonces.

Sin embargo, el entrenador desmintió cualquier contacto con el ‘Poderoso’ y aclaró el tema.

“No es así. Acá no sé cómo apareció una información y me han llamado los medios, me han preguntado a mí y yo no sé absolutamente nada, no me han llamado”, dijo.

Y explicó que “simplemente hubo un sondeo de un empresario paraguayo que me pregunto si yo querría ir a trabajar a Colombia, que el DIM estaba por quedar sin técnico y que él podía meter mi currículum y yo le dije que yo estaba trabajando con Nacional (Paraguay), que faltan dos fechas acá, estamos peleando por entrar a la Sudamericana, que esa era mi meta en la actualidad”.

De hecho, Almeida fue respetuoso con su colega y agregó que no sabía de dónde había salido el tema, “porque creo que el DIM aún tiene técnico y me parece que es una falta de respeto cualquier conversación que pueda tener yo habiendo un profesional a cargo”.

De otro lado, contó que su hija vive en Bogotá con su esposo hace unos años y que en enero se trasladarán a vivir a Medellín. Además, que su nieta es fanática del DIM.

Por último, reiteró que no ha hablado con los directivos antioqueños: “Lo que quiero es decirles que no hay ninguna conversación oficial, que mientras haya un técnico que esté trabajando, yo creo que se tiene que respetar. Pero de todas maneras agradezco el llamado para que yo pueda explicar la situación, porque se ha movido y no hay nada oficial. Para liberar un poco esos comentarios y darle un poco de tranquilidad”, concluyó.