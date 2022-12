“No hay plata”, antes o después de la pandemia, dirigentes dicen lo mismo: Asprilla

América de Cali confirmó confirmó al argentino Juan Cruz Real como nuevo director técnico del club tras la polémica salida del DT campeón Alexandre Guimaraes, campeón del semetsre pasado.

En medio de una rueda de prensa virtual, el cuadro vallecaucano confirmó al exjugador argentino, quien dirigió en Colombia a Alianza Petrolera en 2017 y a Jaguares de Córdoba en 2019.

No obstante, para muchos hinchas el refuerzo en el cuerpo técnico no está al nivel del América, más aún porque hasta hace algunos días la dirigencia escarlata había descartado la llegada del estratega argentino.

Para Faustino Asprilla, el problema está en las excusas que dan los dirigentes de los clubes colombianos a la hora de invertir en jugadores o técnicos con mayor trayectoria.

El exgoleador de la Tricolor aseguró que el nuevo técnico del América debe solicitar refuerzos antes del reinicio del campeonato, aunque seguramente la respuesta de la dirigencia del club será “no hay plata”.

“Al América le exigen otras cosas. Es época de pandemia y todo el mundo dice que no hay cómo contratar. Antes o después de la pandemia es la misma frase que tienen los dirigentes, el problema es que él (Juan Cruz Real) no se pueda acomodar con los jugadores porque después va a decir ‘no me trajeron refuerzos’, lo echan y dice ‘pedí a fulano y no me los trajeron, por eso me echaron’. Pídalos que igual no se los van a traer, pero pídalos.

