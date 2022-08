No les prohibí entrenar, los he visto una vez: DT de Llaneros tras polémica con jugadores argentinos

Este viernes, 12 de agosto, pasó por los micrófonos de Blog Deportivo el técnico de Llaneros de Villavicencio, Jersson González, habló sobre las denuncias que han hecho dos jugadores argentinos, quienes argumentan que les deben dos meses de salario y además no los dejan entrenar con el primer equipo.

“Quiero manifestar públicamente que entiendo este tema, yo también fui jugador. Siempre diré que el jugador debe ser autocrítico y sincero al decir las cosas como son”, dijo.

Jersson argumentó que cuando llegó a Llaneros lo hizo con una gran ilusión y defendió la gestión del presidente del club, pues según él, “es muy claro con todo el mundo”.

“Yo hablé con los jugadores y les dije que no los iba a tener en cuenta, porque yo traigo mi grupo, no los conocía y lo poco que vi cuando llegué no me pareció acorde a lo que yo quería en mi modelo de juego. Fui muy claro”, afirmó.

González recalcó que en ningún momento les ha prohibido entrenar y confesó que le da tristeza la situación de los jugadores por lo mismo que él también tuvo esta profesión.

Además, el entrenador enfatizó que lo salarios se encuentran al día: “me he tomado el atrevimiento de preguntar al presidente sobre los pagos y todo está al día. La medicina prepagada le compete pagarla a cada persona”.

“Uno tiene que llegar al lugar de entrenamiento, yo sólo los vi una vez en el camerino. Los compañeros me dicen que ellos van y se quedan en el departamento médico, hacen acto de presencia y nada más”, finalizó.

Por último, y ya hablando de su trabajo como entrenador, Jersson explicó que su metodología tiene ciertas normas, por ejemplo, prohibir el celular en el comedor para que los jugadores compartan entre ellos. Algo que puntualizó y sirve para la formación de estos jóvenes futbolistas.