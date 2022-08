Deportivo Cali se pronunció sobre el caso Jarlan Barrera: "No debe haber lugar al doble rasero"

Jarlan Barrera y la hinchada del Junior de Barranquilla vivieron un momento de tensión en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Betplay, ya que, el jugador de Atlético Nacional al ser sustituido recibió insultos de la afición ‘Rojiblanca’ mientras él se acariciaba el escudo.

El volante después en rueda de prensa declaró en contra del equipo barranquillero y aseguró que en Junior “salía llorando perdiendo finales”. La Dimayor abrió una investigación en su contra; sin embargo, el caso no pasó a mayores y el Deportivo Cali se quejó por qué no entendió porque si sancionaron a Teófilo por lo mismo y a él no.

“La Asociación Deportivo Cali manifiesta su desazón ante la evidente disparidad en las decisiones disciplinarias que se han tomado respecto de conductas similares (…) El gesto de nuestro jugador Teófilo Gutiérrez de mostrarle el escudo a la tribuna fue tratado como provocación. Sin embargo, al mismo caso de un jugador de una acción similar, no”, expresó el cuadro ‘Azucarero’ en su cuenta de Twitter.

📃 La Asociación Deportivo Cali manifiesta su desazón ante la disparidad en decisiones disciplinarias. pic.twitter.com/aSkM8K7ENH — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) August 12, 2022

El equipo de la sultana del Valle hace énfasis principalmente que bajo la consideración del comité deportivo “no se aplicó el mismo raciocinio”, faltando a la buena fe y al fútbol en paz en Colombia.

“Un fútbol profesional y de altura requiere que a todos se les trate de la misma manera. En la administración de justicia no debe haber lugar al doble rasero, el cual configuraría una grave manifestación de discriminación y violación del derecho constitucional a la igualdad”, puntualizó el equipo vallecaucano.

Hasta el momento, ni Atlético Nacional, ni Dimayor se han pronunciado al respecto y el jugador podrá jugar sin problemas con los ‘Verdolagas’.