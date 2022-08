Macnelly Torres salió a respaldar a Jarlan Barrera: “En Nacional sentí una diferencia enorme”

Jarlan Barrera ha sido tema de conversación en los últimos días tras que, en rueda de prensa con Atlético Nacional, el jugador no se guardó nada y le respondió a la afición barranquillera por su acción durante el partido de los cuartos de final de la Copa Betplay. Sin embargo, el jugador recibió el apoyo de Macnelly Torres en las últimas horas.

"Son muchas cosas, cuando llegue a Nacional era un sueño de hace rato, lo que es jugar en el mejor equipo de Colombia. Cuando estaba en Junior uno salía llorando, perdiendo finales (...) Estando acá y disfrutar de dos títulos es querer hacer historia. Es algo que el hincha verdolaga te transmite, el amor y ese compromiso por el escudo", arremetió el jugador.

La lluvia de críticas que recibió Jarlan Barrera por sus palabras han llegado a portavoces de la prensa internacional e incluso la Dimayor interpuso una investigación en su contra por presunta provocación al público, algo parecido a lo que vivió Giovanni Moreno en su visita a la capital del país.

Dice el artículo 12 de la resolución 044: "En indagación. Jarlan Barrera Escobar, jugador del registro de Atlético Nacional S.A. (“Nacional”), por presuntamente incurrir en la infracción descrita en el numeral 1 del artículo 65 del CDU de la FCF (Provocación al público); en el partido disputado por la 1ª fecha de los cuartos de final de la Copa BetPlay DIMAYOR 2022, contra el Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A.".

Los ídolos de Nacional apoyan a Jarlan Barerra

Después de las declaraciones del jugador en rueda de prensa, algunos referentes del cuadro paisa han salido a resguardar a Jarlan Barrera. Sin embargo, el que más eco ha generado es Macnelly Torres, quien también tuvo su pasado con el Junior de Barranquilla.

“Para mí sí, me tocó vivirlo. Estuve en el Cali y me termine de formar en el Junior, y tengo que decir que administrativamente allí no me trataron bien. Pasé por Colo Colo, pero cuando llegué a Nacional sentí una diferencia enorme en cuanto a toda mi experiencia deportiva. Ganarme ese respeto son momentos a ti te hacen sentir valorado. Es lo que debe estar viviendo”, indicó Macnelly Torres para Caracol Radio.

