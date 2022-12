“No me arrepiento, cobré el penalti porque entrené mucho para hacerlo”: Tesillo

Tras pasar el trago amargo de fallar el penalti decisivo que eliminó a Colombia ante Chile en los cuartos de final de la Copa América, el zaguero William Tesillo concedió una entrevista a BLU Radio desde México para sincerarse sobre la difícil situación que atravesó y las amenazas que recibió.

Le puede interesar: Fiscalía abre investigación por amenazas contra el jugador William Tesillo

Publicidad

“Así es el fútbol, tienes que rápidamente levantarte, entrenar. Esto continúa, el fútbol es de aciertos y errores, y los errores hay que afrontarlos y que sirvan para seguir y crecer”, dijo Tesillo, quien tras una semana de vacaciones ya volvió al país norteamericano para encarar el inicio de una nueva temporada con el Club León, de la Liga MX.

El defensa también reveló cómo vivió su entorno las amenazas y burlas por redes sociales. Tesillo confirmó que su esposa y padres sufrieron, y aunque él dice aceptar “las críticas y demás” porque le “sirven para crecer”, afirma que “la cuestión de la amenaza ya pasa a otro plano”.

“Fueron momentos difíciles, pero recibí mucho apoyo de amigos”, agregó.

Si los hinchas de la Selección sufrieron con su cobro, él pasó por algo similar. Asegura Tesillo que no se arrepiente y que entrenó durante la semana previa al encuentro e hizo todo lo que tenía en sus manos para prepararse: “No me arrepiento, lo entrené durante la semana. Son decisiones que uno toma y hay que asumirlas (…) Si hubiera sabido que iba errar el penalti, no lo cobro. Así es el fútbol”, agregó.

Publicidad

Escuche la entrevista con William Tesillo en Mañanas BLU: