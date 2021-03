No activar

No me parece que darle un Mundial a Catar fuera algo bueno: duras críticas de Toni Kroos al torneo Además, el jugador dijo que "las condiciones de los trabajadores (...) Luego el hecho de que la homosexualidad esté penalizada, castigada (...). Y también que no es un país de fútbol", explicó el jugador de 31 años.