“No podemos obligar a nadie a quedarse”: presidente del Cali sobre Alex Castro

Luego de las declaraciones de Alex Castro tras la derrota del Deportivo Cali ante Independiente Santa Fe en el Torneo ESPN, el presidente del club, Marco Caicedo, se refirió en Blog Deportivo a la situación actual del jugador.

Sin obviar palabras, Alex Castro confirmó que se quería ir del Deportivo Cali con destino a la Major League Soccer con el Orlando City dirigido por Óscar Pareja, pero la junta directiva del club aun está en conversaciones con el equipo estadounidense.

“Él ha venido manifestándolo, lo hemos persuadido para que se quede en el Cali, le hice una oferta bastante interesante, hicimos todo el intento, pero en este momento el jugador manifiesta que ha soñado vivir toda su vida en Estados Unidos”, dijo el presidente en Blog Deportivo.

Además, resaltó sí había una negociación en la mesa con Orlando City, pero la primera oferta fue rechazada pues no cumple con las expectativas del cuadro del Valle del Cauca, pero dejó en claro que no piensa obligar al jugador a quedarse este semestre en el club.

“Uno no puede obligar a nadie a quedarse, le dije que iba a estar abierto a negociar. Ahora mismo no hay una negociación, estamos en conversaciones, la oferta que ellos nos dieron nosotros no la aceptamos”, explicó.

“Es una oferta interesante, pero no la acepté, estamos intentando acercar los números, porque nosotros hemos invertido un dinero en el jugador y contábamos con él para esta temporada. Estamos en una situación en el que nuestro ideal era retenerlo”, añadió.

No obstante, insistió en que lo ideal no es retenerlo, sobre todo porque la actitud del jugador no le haría bien al equipo.

Por otro lado, Caicedo confirmó que sí habían varias ofertas por el argentino Juan Ignacio Dinenno, uno de los jugadores más destacados del Cali el año pasado, pero destacó que el jugador no está a la venta ni va a escuchar ofertas por su pase.

“No está a la venta, no estamos dispuestos a negociarlo. Le he dicho al empresario que tenga paciencia, que vamos a lograr eventualmente algo mejor. Yo lo veo en Europa, por eso estoy cerrado a la no venta, queremos retenerlo. Existe una cláusula de recisión, la única salida que tiene es a la fuerza, aspiramos que no lleguen a esa instancia, pero los contratos son eso y hay que respetarlos”, comentó.

Según pudo conocer Blog Deportivo, la cláusula de recisión está cercana a los 4 millones de dólares.

Escuche aquí la entrevista completa de Marco Caicedo, presidente del Deportivo Cali, en Blog Deportivo:

