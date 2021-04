No podía respirar y me desmayé: ‘Almanaque’ González sobre angustiante momento en pleno partido

El futbolista colombiano Efmamj ‘Almanaque’ González pasó por los micrófonos de Blog Deportivo para hablar sobre el angustioso momento que pasó este sábado en el partido entre All Boys y Gimnasia de Jujuy, en la liga Argentina, cuando perdió el conocimiento en pleno terreno de juego.

Tan pronto como cayó lo retiraron de la chancha porque tenía problemas para respirar y tuvieron que hacerle reanimación en el vestuario. “Yo no sabía que pasaba en ese momento”, dijo.

Días atrás, el jugador había tenido COVID , así que no realizó actividad física hasta poco antes de dicho encuentro, por lo que al intentar correr sentía ahogo, según relató.

“Yo di positivo para coronavirus y me habían dado de alta. El sábado me convocaron al partido, entré en los últimos minutos y nos expulsaron a un jugador, así que había que correr más, en el primer pique me sentí muy ahogado porque hace días no hacía nada”, contó.

“No podía respirar bien, el árbitro pitó y recuerdo que quise tomar aire muy fuerte y me desmayé (…) Me desperté en el vestuario, estaba con los médicos de la ambulancia, desde ahí recuerdo todo. El doctor me estaba dando cachetadas para ver si despertaba”, agregó.

Tras los exámenes médicos correspondientes, ‘Almanaque’ González dijo que “todo salió bien, nada más me dieron descanso de 24 horas para corroborar todo. El jueves me presento en el club a trabajar, claro, de manera suave”.

[PARTE MÉDICO] 🏥En el día de hoy, se le realizó una Resonancia magnetica del corazón a Efmamj Jasond González la cual no entregó ningún resultado patológico. Mañana se le realizará una tomografía para descartar cualquier tipo de anomalía coronaria genética. 🏥 pic.twitter.com/XCvRd3w7Xs — Club Atlético All Boys (@caallboys) April 26, 2021

