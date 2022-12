No queremos que nadie nos despierte de este sueño: Cabal y Farah en Casa de Nariño

Con una ovación y la canción Colombia Tierra Querida, los campeones de Wimbledon fueron recibidos en Casa de Nariño. El presidente Duque, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, los ministros y altos consejeros aplaudieron a los tenistas Juan Sebastián Cabal y Rober Farah.

El primer mandatario les otorgó la Gran Cruz de la Orden Nacional al Mérito, el máximo reconocimiento que puede recibir un deportista colombiano.

"Estamos viviendo un sueño desde hace más de 30 horas y la verdad es que no queremos parar, que no nos despierten porque estamos viviendo algo inolvidable. No tenemos cómo agradecer", dijo Juan Sebastián Cabal.

A su vez, Rober Farah agradeció al presidente Duque por recibirlos en Casa de Nariño.

El primer mandatario les retribuyó por llenar al país de orgullo e, incluso, confesó que su hijo Matías, de 9 años, le dijo que ahora quería practicar tenis, tras ver la final en la que se consagraron campeones los colombianos.

“Ustedes les han llenado el corazón a todo un país que admira su disciplina, su concentración, pero, sobre todo, ver la pasión con la que ustedes practican este deporte y siempre dejan en alto el nombre de nuestro país", dijo el presidente.