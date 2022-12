No se los pierda, estos son los juegos de los colombianos en las ligas europeas

Las ligas europeas, a excepción de la Premier League, están en un momento definitivo en la carrera de los equipos por el título, En España, Italia y Alemania, las tablas de clasificación están apretadas y, por ende, se vienen los mejores partidos donde los colombianos serán protagonistas.

Estos son los partidos de los equipos donde juegan los colombianos:

Inglaterra

Domingo

9:00 am: Aston Villa vs Spurs, Davinson Sánchez goza de buen nivel en el equipo de Mourinho.

Miércoles

2:30 pm: Manchester City vs West Ham , el equipo londinense contará con Carlos Sánchez en sus líneas.

España

Sábado

7:30 pm: Mallorca vs Alavés, el ‘Cucho’ Hernández será titular con el equipo ‘Bermellones’.

12:30 pm: Villarreal vs Levante, Carlos Bacca estará en el ‘Submarino Amarillo’.

Domingo

6:00 am: Sevilla vs Espanyol, Bernardo Espinoza presente en la defensa del equipo catalán.

3:00 pm: Real Madrid vs Celta, James Rodríguez a la espera de su evolución de su lesión.

Italia

Sábado

2:45pm: Atalanta vs Roma, Dúvan Zapata y Muriel protagonistas en el equipo ‘Nerazzurri’.

Domingo

9:00 am: Juventus vs Brescia, Cuadrado protagonista en el equipo de Sarri.

Alemania

Domingo

9:30 am: Colonia vs Bayern Múnich, Jhon Córdoba protagonista en las ‘Cabras Montenses’.